زيدان يضع ثلاثة شروط لقيادة تشلسي

يقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة إلى الميادين بعد موسم أبيض ركن خلاله إلى الراحة بعد استقالته من ريال مدريد.



وربطت تقارير صحفية زيدان بتولي قيادة نادي تشلسي بداية من الموسم المقبل بعد تعثر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري وفشله في قيادة الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زيدان وع عددا من الشروط قبل الموافقة على عرض تشلسي.



وأوضحت أن المدرب الفرنسي طلب من مسؤولي الفريق اللندني الاحتفاظ بالنجم البلجيكي إدين هازارد عبر الاستجابة لطلبات اللاعب من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عام 2020.



كما طلب المدرب الفرنسي توفير نحو 230 مليون يورو من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان طلب أيضا أن تعود الكلمة الأخيرة إليه في تعاقدات النادي بالتعاون مع الإدارة.



وجاء اهتمام إدارة تشلسي بالتعاقد مع زيدان بعد سلسلة من النتائج السلبية زادت الغضب من المدرب ماوريسيو ساري، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.



وتولى زيدان قيادة ريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2016، وقاد الفريق إلى الفوز بتسعة ألقاب، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر النادي فجأة بعد نهاية الموسم الماضي.





المصدر: مواقع إلكترونية