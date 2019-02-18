رياضة | أبو ريدة يتمسك بإقامة الجمعية العمومية في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يتمسك بإقامة الجمعية العمومية في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إقامة الجمعية العمومية المقرر لها يوم 23 فبراير الجاري في موعدها، ليتراجع عن موقفه الرافض لإقامة الجمعية، بعد تمسك معظم الأعضاء بانعقادها.

ومن المقرر أن تناقش العمومية الشكل النهائي لمسابقة دوري القسم الثاني الموسم المقبل، وتعديل لائحة النظام الأساسي وبند الـ8 سنوات في شرط الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

كما أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية، أن المجلس لم يناقش أزمة الأهلي في اجتماعه اليوم الاثنين.

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وقال مجاهد في تصريحات عقب نهاية الاجتماع: "لم نتطرق لهذا الملف، لجنة المسابقات اعتمدت التعديلات ولها كل الصلاحيات وحددت موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلا من مباراة الدوري التي تم تأجيلها لحين خوض لقاء القمة المؤجل بين الزمالك والأهلي المقرر له 30 مارس المقبل".

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن رفضه استبدال مباراة الدوري التي تم تأجيلها بمباراة الكأس.