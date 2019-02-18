رياضة | انتظام رباعي الأهلي في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام رباعي الأهلي في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أحمد فتحي وأحمد حمودي ووليد أزارو ، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى فتحي من الإصابة من مزق في العضلة الأمامية، فيما تعافى حمودي من التواء في الأنكل، بينما تعافى حمودي من قطع في العضلة الضامة.

كما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وغاب ربيعة عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي السابقة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.