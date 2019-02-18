رياضة | نقل مواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر نقل مواجهة الإسماعيلي مع شباب قسنطينة الجزائري إلى ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية والمقرر لها السبت المقبل ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد حدد ملعبى السلام بالقاهرة وبرج العرب لاستضافة المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيري ، قبل أن يتم استبعاد الأول بسبب أعمال الاصلاحات.

يذكر أن الكاف قد قبل تظلم الإسماعيلي بعد ثبوت حسن موقفه ليتم إعادته لمنافسات البطولة.