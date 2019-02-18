رياضة | ليفربول يسعي لحل الأزمة قبل موقعة البايرن

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لا يزال ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب ينتظر موقف مدافعه الكرواتي قبل مواجهة بايرن ميونيخ يوم غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: سوف ننتظر حتي اللحظات الأخيرة لمعرفة موقف مشاركة لوفرين في لقاء بايرن ميونيخ.

واضاف كلوب: من السابق لأوانه اتخاذ اي قرار بشأن مشاركة لوفرين من عدمها، سيتم حسم القرار في الساعات القادمة بشأن مشاركته في معركة الثلاثاء، يجب أن تنتظر دقيقة بدقيقة إذا كانت هناك فرصة أم لا

الجدير بالذكر أن ليفربول يعاني من الغيابات على المستوي الدفاعي أبرزها إصابة غوميز وإيقاف فان دايك.