رياضة | تقديم موعد مباراة الرجاء وفاركو في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديم موعد مباراة الرجاء وفاركو في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة الرجاء مع فاركو في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجه الثانية لتقام الأربعاء 20 فبراير بدلاً من الخميس 21 فبراير بسبب انشغال ملعب مركز شباب مطروح التي ستقام عليه المباراة ببطولة البطل الاوليمبي التي تقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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ويسعي الرجاء للفوز لتعويض خسارته الأخيرة أمام أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة والتي جعلته في المرتبة الخامسة برصيد 30 نقطة.

بينما يسعي فاركو لتحقيق نتيجة ايجابية للابتعاد عن صراع الهبوط حيث أنه يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.