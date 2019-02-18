رياضة | انتظام صالح جمعة والشناوي في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام صالح جمعة والشناوي في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي الماضية أمام الإنتاج الحربي، ليقرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر عدم الدفع به وإشراك شريف إكرامي بديلا له.

انتظم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وتخلص جمعة من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.