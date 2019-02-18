رياضة | الاتحاد الإفريقي يعلن عقوبات الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يعلن عقوبات الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” العقوبات التى سيتم توقيعها على الإسماعيلى ،وذلك فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الافريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى.

وقرر الكاف تغريم الإسماعيلى مبلغ وقدره 40 آلف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور احدهما مع إيقاف التنفيذ وفى حال تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة.

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ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق لملعب بديل ، إلا أن إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة احدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية أدى لنقل المباريات لملعب آخر.

ومن المقرر أن يتقدم الإسماعيلى بإستئناف ضد تلك العقوبات ، سعيا لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات الكاف.

يذكر أن الكاف قد قرر اعادة الإسماعيلى لمنافسات البطولة مؤخرا بعد ثبوت حسن موقفه.