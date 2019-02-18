رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وخلال المحاضرة قام لاسارتي بشرح طريقة لعب فريق الداخلية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، وتحديد واجبات ومهام كل لاعب.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

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وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب، ثم أدوا تدريبات داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.