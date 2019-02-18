رياضة | أزمة تواجه علاء عبد العال قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تواجه علاء عبد العال قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى إيمانويل إيجبتور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، من كدمة شديدة فى الركبة تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الخاصة بفريقه، قبل مواجهة الأهلي بالدوري العام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى اختبار طبى أخير غدًا الثلاثاء لحسم موقفه من المشاركة أمام الأهلى أو من عدمه.

ويعتبر إيجيبتور، واحدًا من أهم اللاعبين التي يعتمد عليها علاء عبدالعال المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري.

ويلتقي الأهلي الداخلية، مساء الأربعاء المقبل خلال المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

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8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.