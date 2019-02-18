رياضة | تفاصيل جلسة جروس مع ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جروس مع ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بفريق الزمالك عن عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل المحاضرة الفنية جلسة سريعة بفندق إقامة الفريق بمعسكره قبل مباراة إنبي مع الثنائي محمد إبراهيم وبهاء مجدي.

وكان جروس قد قرر استبعاد الثنائي من مباراة إنبي حيث أخطر اللاعبين بقراره قبل التوجه للملعب واجتمع بهما لاحتواء غضبهما من الاستبعاد.

وقال المصدر إن جروس قال لهما إنه ليس في حاجة لهما في مباراة اليوم وإن اللقاء يحتاج لبعض العناصر وأن الخروج لا يقلل منهما إلا أن كل لقاء له حسابات خاصة وأن لقاء إنبي يحتاج لعناصر معينة وفقا لرؤية جروس.