رياضة | تفاصيل جلسة جروس مع ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جروس مع ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر بفريق الزمالك عن عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل المحاضرة الفنية جلسة سريعة بفندق إقامة الفريق بمعسكره قبل مباراة إنبي مع الثنائي محمد إبراهيم وبهاء مجدي.
وكان جروس قد قرر استبعاد الثنائي من مباراة إنبي حيث أخطر اللاعبين بقراره قبل التوجه للملعب واجتمع بهما لاحتواء غضبهما من الاستبعاد.
وقال المصدر إن جروس قال لهما إنه ليس في حاجة لهما في مباراة اليوم وإن اللقاء يحتاج لبعض العناصر وأن الخروج لا يقلل منهما إلا أن كل لقاء له حسابات خاصة وأن لقاء إنبي يحتاج لعناصر معينة وفقا لرؤية جروس.
جدول ترتيب الدوري المصري:
1- الزمالك 51 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- المقاولون العرب 31 نقطة
5- الإنتاج الحربي 31 نقطة
6- مصر المقاصة 31 نقطة
7- المصري البورسعيدي 29 نقطة
8- الإسماعيلي 27 نقطة
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- حرس الحدود 25 نقطة
11- سموحة 25 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 19 نقطة