كيف أثرت سطوة نيمار على علاقة مسعود أوزيل بمدربه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، حالة من المعاناة بعدما حرمه الإسباني أوناي إيمري من المشاركة أساسيا مع الفريق وأجلسه على دكة البدلاء خلال المباريات الأخيرة.

استبعاد إيمري، لمسعود أوزيل، من السفر مع “المدفعجية” للمشاركة في مباراة باتي يوريسوف البيلارسي، أثار جدلا كبيرا بعد التجاهل من المدرب للاعب.. ويبدو أن علاقة إيمري مع لاعبه ليست على ما يرام، وهو ما تم تناقله من دهاليز استاد “الإمارات” في لندن.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” لم يصطحب أوناي إيمري اللاعب في رحلة بلاروسيا لمواجهة يوريسوف في الجولة الأولى من مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي “يوربا ليج”، على الرغم من التأكيد على جاهزية أوزيل على المستويين البدني والفني لخوض المباراة.

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ولم يمر كثير من الوقت عن رحلة بيلاروسيا التي سقط فيها أرسنال صفر-1، ليغرد أوزيل على حساب الشخصي بموقع التدوينات القصرة “تويتر” قائلا: عندما تبدأ بدعم نادي كرة قدم، فإنك لا تدعمه بسبب الجوائز أو اللاعب أو التاريخ، فأنت تدعمه لأنك وجدت نفسك في مكان ما هناك، وجدت المكان الذي تنتمي إليه.

وعن السبب وراء جمود العلاقة بين إيمري وأوزيل، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن لاعبين بصفوف أرسنال قولهم: إن سبب الصدام بين المدرب ولاعبيه، هو أن إيميري لا يزال يستحضر مشكلاته مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، خلال فترة توليه الإدارة الفنية للفريق الباريسي، بسبب سطوة ونفوذ نيمار في نادي العاصمة.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن المدرب الإسباني لا يرغب في تكرار سيناريو نيمار في استاد “الإمارات”، وبالتالي فإن أوزيل لا يتلقى معاملة عادية كزملائه من قبل مدرب الفريق، أو على الأقل لا يتمتع بأفضلية على باقي زملائه في الفريق اللندني.