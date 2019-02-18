لاعب منتخب إيطاليا نيكولو زانيولو يعاني تصرفات والدته المراهقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طلب اللاعب الإيطالي الشاب، نيكولو زانيولو، مهاجم فريق روما، من والدته فرانشيسكا كوستا، التوقف عن نشر صورها “السيلفي” المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لاعب فريق روما الصاعد البالغ من العمر 19 عاما، عبر عن امتعاضه من نشر والدته فرانشيسكا كوستا صورها المثيرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية ذكرت أن زانيولو علق على الصورة الأخيرة التي نشرتها والدته على حسابها الشخصي في تبادل الصور الشهير “إنستجرام”، وقال: “أوقفوا أمي.. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عاما”.

والدة زانيولو، البالغة من العمر 41 عاما، يبدو أنها تتباهى بأن لها أكثر من 192 ألف متابع على موثع “إنستجرام”، ولكنها على ما يبدو أغضبت ابنها بعد الصور المثيرة التي نشرتها على حسابها.

اللاعب كان قد تألق في فريقه روما بعد انتقاله من إنتر ميلانو الصيف الماضي، وتمكن أيضا من تسجيل هدفي فوز فريقه على بورتو البرتغالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.