تعرض منزل كيفين بواتينج للسرقة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض منزل اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج، لاعب فريق برشلونة الإسباني، للسرقة خلال أداء اللاعب مباراة مع فريقه امام بلد الوليد.
اللاعب كان قد شارك أساسيا مع برشلونة ضد بلد الوليد على ملعب “كامب نو”، وهي المباراة التي انتهت بهدف وحيد لبرشلونة مقابل لا شيء، ولعب بواتينغ في المباراة لمدة 60 دقيقة، لكنه قدم أداء سيئا، دفع المدرب إرنستو فالفيردي إلى استبداله بالمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.
بواتينغ عندما عاد إلى بيته في منطقة “ساريا” في برشلونة، وجد اللصوص قد اقتحموا منزله وأخذوا معهم كل ما فيه من مجوهرات ثمينة.
صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، ذكرت أن قيمة مجوهرات بواتنيج المسروقة تجاوزت 300 ألف يورو، بالإضافة إلى الأموال النقدية التي تمت سرقتها أيضا.. حيث استغل اللصوص غياب بواتينغ في “كامب نو” للدخول إلى منزله وسرقوا كل المقتنيات الثمينة.
يشار إلى أن بواتينج، البالغ من العمر 31 عامًا، كان قد انضم إلى العملاق الكتالوني في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فريق ساسولو الايطالي.
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