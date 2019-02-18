شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "دوري المدارس" الأكبر عربيا بمشاركة 11028 فريقا والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدأت الأحد في مختلف محافظات ومدن المملكة منافسات دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، ويقام دوري المدارس في مرحلته التمهيدية على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، ويلعب على أكثر من 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين.

ويتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدور، ومن ثم ستقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية كبطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

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وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري، 5447 مدرسة من كل مراحل التعليم العام، تشارك بـ114367 طالباً في 11028 فريقاً، كأكبر دوري مدارس في منطقة الخليج العربي.

وفي جانب آخر، بدأ برنامج دورة عن الإسعافات الأولية وسبل إنقاذ الحياة التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بالتعاون مع جمعية القلب السعودية، ويعد البرنامج موجهاً لمعلمي التربية البدنية في 47 محافظة، وذلك لتعريف المشاركين بمبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إسعاف، حيث أكد الدكتور خالد عطيف منسق الدورة الإسعافية أن "الاستعدادات لدوري المدارس مكتملة على مستوى إدارات التعليم، وتسير وفق المخطط لها ومن ضمنها دورة الإسعافات الأولية، حيث إن عدد المستهدفين فيها 30 ألف معلم، وتكمن في مباشرة الحالات التي تحتاج إلى إسعاف بين الطلاب اللاعبين والمشاركين في الدوري"، مضيفاً: "تقام هذه الدورة في كل المناطق والمحافظات المشاركة، وسيكون في كل مباراة من دوري المدارس فريق خاص بالإسعافات للقيام بمهامه".