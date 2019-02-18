شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى: هل يجرؤ خليل جلال على فرض حكم بعينه على الهلال والنصر ؟! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - انتقد وائل النجار، الناقد الرياضي والمتحدث الرسمي السابق بأسم نادي الاتحاد، تصريحات خليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال النجار في تصريحات تليفزيونية: "حكم مباراة الاتحاد والرائد كان غير مؤهل، لو تريد تدريب الحكام لا تدربهم في مباراة مصيرية، الفريق اقترب من الهبوط وتقولي نجرب الحكم".

وتابع: "حال الاتحاد الآن ما يحتمل أي أخطاء، الأخطاء التحكيمية جعلت جمهور الاتحاد اليوم يغلي غليان مو طبيعي".

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وأضاف: "نحن نعلم ونقر بوضع الاتحاد منذ بداية الموسم، ولكن أعطني حقي وأخسر أو اكسب بعدها مفيش مشكلة".

وانهى النجار حديثه قائلا: "هل يجرؤ خليل جلال على فرض حكم بعينه على الهلال والنصر!".

وكان خليل جلال، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صرح من قبل أنه يقدم فرص للحكام الجدد لتجربتهم.