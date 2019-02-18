شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى: هل يجرؤ خليل جلال على فرض حكم بعينه على الهلال والنصر ؟! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - انتقد وائل النجار، الناقد الرياضي والمتحدث الرسمي السابق بأسم نادي الاتحاد، تصريحات خليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال النجار في تصريحات تليفزيونية: "حكم مباراة الاتحاد والرائد كان غير مؤهل، لو تريد تدريب الحكام لا تدربهم في مباراة مصيرية، الفريق اقترب من الهبوط وتقولي نجرب الحكم".
وتابع: "حال الاتحاد الآن ما يحتمل أي أخطاء، الأخطاء التحكيمية جعلت جمهور الاتحاد اليوم يغلي غليان مو طبيعي".
وأضاف: "نحن نعلم ونقر بوضع الاتحاد منذ بداية الموسم، ولكن أعطني حقي وأخسر أو اكسب بعدها مفيش مشكلة".
وانهى النجار حديثه قائلا: "هل يجرؤ خليل جلال على فرض حكم بعينه على الهلال والنصر!".
وكان خليل جلال، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صرح من قبل أنه يقدم فرص للحكام الجدد لتجربتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقد رياضى: هل يجرؤ خليل جلال على فرض حكم بعينه على الهلال والنصر ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.