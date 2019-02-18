شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق الرابحة لليونايتد أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل
ويدخل النرويجي سولسكاير قائد كتيبة الشياطين الحمر مباراة الليلة, وفريقه يعاني من النقص العددي, نتيجة للإصابات التي ضربت الفريق وافتقدته لجهود كل من الإنجليزي جيسي لينغارد والفرنسي أنتوني مارسيال والإيطالي ماتيو دارميان والإكوادوري أنتونيو فالنسيا.
وتبقى الأوراق الرابحة والمتاحة لدي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد تكمن في التشيلي الغائب عن مستواه المعهود أليكسيس أليخاندرو سانشيز, وسيعمل النرويجي على استغلال تعطش التشيلي في العودة للظهور مرة أخرى على الأضواء ومصالحة جمهور الشياطين الحمر.
وصرح سولسكاير انه يمتلك ثقة عمياء في عودة نجمه التشيلي لمستواه الطبيعي, وان تشيلسي سيكون هو بوابة العودة للاعب خط وسط ميدانه, كل جانب مراهنته الكبيرة الليلة على المخضرم الاسباني خوان ماتا والصربي نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي السابق.
ومن المتوقع ان يبدأ النرويجي بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في خط الدفاع: لوك شو – جونز – ليندلوف – اشلي يونج
في خط الوسط: فريد – بوجبا - ماتيتش
في خط الهجوم: سانشيز – راشفورد - خوان ماتا
وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء للتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية, والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة, وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.
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