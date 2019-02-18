شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: الاحتقان بين الأهلي والزمالك ينذر بحادثة بورسعيد جديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث مجدي عبد الغني؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الدوري المحلي سيستكمل مهما كانت الظروف.

وستستضيف مصر البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخها في يونيو المقبل، بعد اكتساحها لجنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

وصرح عبد الغني، فى برنامج "كورة كل يوم": "أعضاء اتحاد الكرة لا علاقة لهم بلجان تنظيم كأس أفريقيا، وهو شيء غريب بالنسبة لي، لا أعلم ما إذا كان سيتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة المقبلة لمنح أعضاء الجبلاية دور في البطولة أم لا، لكن علينا الانتظار".

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قال : "الوقت ضيق للغاية والأمور صعبة، لا بد أن نتكاتف حتى تخرج البطولة بصورة تليق بمصر، أتمنى أن تنجح اللجنة المنظمة في السيطرة على الوقت الضيق والموقف لننظم بصورة تسعد جميع الأفارقة".

وبالحديث عن احتمالية إلغاء الدوري الموسم الجاري لضيق الوقت وضغط المباريات، قال: "إلغاء الدوري صعب جدًا، المسابقة ستكتمل مهما كانت مدتها، لأن إلغائه سيوقع علينا غرامات مالية ويترتب عليه عديد الخسائر لاتحاد الكرة، لذلك هو شيء غير وارد".

وعند سؤاله عن المشدات بين جمهور الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، أوضح: "حالة الاحتقان بين الجماهير عمومًا تنذر بمصيبة في المستقبل تضاهي مصيبة بورسعيد، لذلك لا بد من تحرك المسؤولين، وأنا على المستوى الشخصي مع رابطة النقاد الرياضيين سنقوم بعقد اجتماع خلال يومين لعقد ندوة لنبذ التعصب والعنف".

وأنهى عبد الغنى حديثه قائلا "أشعر بمصيبة ومشكلة كبيرة من الممكن أن تحدث بين الجماهير بسبب الاحتقان، على الجميع أن يتحرك، المعنيون بالرياضة وأجهزة الدولة خاصة السيادية منها، قبل وقوع المصيبة".