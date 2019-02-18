شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في عقل سولسكاير قبل معركة تشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرحل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد اليوم الأثنين لمواجهة فريق نادي تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الأنجليزي لكرة القدم حيث ستكون مهمة الشياطين الحمر محففة بالمخاطر.

ويخشى سولسكاير إنتفاضة تشيلسي بعض الخسارة المدوية التي تعرض لها جيش ماوريسيو ساري أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم لتبقى المباراة معلقة حتى نهاية صافرة الحكم.

وفي التقرير التالي نأخذكم في جولة داخل عقل سولسكاير للتعرف على الأفكار التي تجول برأسه للتغلب على تشيلسي ومحو خسارة باريس سان جيرمان من عقول المشجعين.

صراع الأزمات

أولى الأمور التي تعكر صفو تفكير سولسكاير الأزمات الخاصة بغياب بعض العناصر الهامة عن تشكيل الفريق وهم جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال ليكون لزاماً على النرويجي التفكير في الزج بخوان ماتا بجانب الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والانجليزي ماركوس راشفورد مع إبقاء سانشيز كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

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ومن الممكن أيضاً أن يعتمد سانشيز أساسياً وإبقاء لوكاكو بديلاً خاصةً وأن سولسكاير من أصحاب المدارس التدريبية التي تحبذ فكرة إبقاء مهاجم قوي على مقاعد البدلاء تمهيداً للزج به في الاوقات التي تتأزم بها المباريات لإيجاد الحلول وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وسوف يلجأ سولسكاير من أجل التغلب على مشكلة غياب لينجارد ومارسيال دفعة واحدة إلى تغيير طريقة اللعب فبدلاً من أن يلعب 4-3-3 سيلجأ لخطة 4-3-1-2 بإشراك الفرنسي بول بوجبا بجانب ماتيتش وهيريرا في وسط الملعب أمامهم الأسباني خوان ماتا وراشفورد ولوكاكو " سانشيز "

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة تشيلسي

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : أشلي يونج ، لينديلوف ، إيريك بايلي ، لوك شاو.

خط الوسط : هيريرا ، ماتتيش ، بوجبا ، راشفورد.

خط الهجوم : لوكاكو ، راشفورد ، ماتا.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد كثيراً على سولسكاير الذي إنتشل الفريق من النتائج السلبية التي كان يحققها الشياطين الحمر مع المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه مورينيو قبل أن تأتي هزيمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تعكر صفو العلاقة قليلاً بين الجماهير والنرويجي.

ويبقى السؤال واضحاً هل يقدر سولسكاير على إقصاء تشليسي والتأهل لربع نهائي كأس الإتحاد الأنجليزي أم سيتلقى الخسارة الثانية له توالياً ؟ الجواب مع صافرة الحكم