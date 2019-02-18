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تقارير صحفية تكشف عن مصير مؤمن زكريا فى نادي أحد

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الخليج 365 - أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي أحد، فى إنهاء التعاقد مع اللاعب المصري مؤمن زكريا، المعار لصفوف الفريق، قادمًا من نادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال سعود الحربي، رئيس نادي أحد، في تصريحات صحفية، " إن اللاعب مستمر مع الفريق، ولم يحدث أي جديد، وسيتم تحديد مصيره مع الفريق، يوم الأربعاء المقبل، سواءً بالبقاء أو بالرحيل قبل انتهاء فترة إعارته.

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وذكرت تقارير صحفية أن نادي أحد يفكر فى الاستغناء عن مؤمن زكريا؛ لعدم جاهزيته، ورغبة النادي في استقدام مهاجم أجنبي جديد، وراء احتمالية الاستغناء عن خدمات اللاعب قبل انتهاء فترة إعارته.

والجدير بالذكر أن مؤمن زكريا لم يشارك فى مواجهتى الاتفاق والفيصلي، بدوري كأس الأمير للأندية المحترفة .

كما استبعد الجهاز الفني لفريق أحد، مؤمن زكريا من قائمة مبارتي النصر والتعاون.

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