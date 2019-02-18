القمة والقناص والعبقري.. الرياضة في صحف العالم

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جاء القناص المذهل وفريق الجرانيت في صدر اهتمامات صحف إيطاليا، فيما أبرزت صحف إسبانيا انهيار ريال مدريد واللقب الملحمي، وأشادت صحف فرنسا بعبقرية مبابي

وركَّزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على العجز الهجومي لنابولي، بعد التعادل سلبيًا مع تورينو، وهو التعادل الثاني على التوالي له بالكالتشيو، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "انظر ماوريتو، هناك رادجا يظهر الطريق، وإنتر يفوز في وجود إيكاردي بالمدرجات، بعدما حسم ناينجولان الفوز بنتيجة 2-1"، وأضافت لاجازيتا ديللو سبورت: "قليلاً من شيفيتشينكو، إبراهيموفيتش، فان باستن، وإنزاجي.. بياتيك، يا له من خليط.. المهاجم البولندي القناص قد يصل سعره من 60 إلى 100 مليون يورو".

وتابعت لاجازيتا ديللو سبورت: "نابولي يتوقف والفارق مع يوفنتوس يزداد إلى 13 نقطة.. تورينو مصنوع من الجرانيت، وفرصة الصعود لأوروبا موجودة.. الفريق خلق العديد من الفرص لكنه افتقد للمسة الأخيرة". أما صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فخرجت بعنوان: "كابتن رادجا، بدون إيكاردي، ناينجولان يؤمن الفوز على سامبدوريا

وتابعت لاجازيتا ديللو سبورت: "نابولي يتوقف والفارق مع يوفنتوس يزداد إلى 13 نقطة.. تورينو مصنوع من الجرانيت، وفرصة الصعود لأوروبا موجودة.. الفريق خلق العديد من الفرص لكنه افتقد للمسة الأخيرة".

أما صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فخرجت بعنوان: "كابتن رادجا، بدون إيكاردي، ناينجولان يؤمن الفوز على سامبدوريا 2-1.. إنتر يفوز للمباراة الثانية على التوالي بعض الانشقاق مع الأرجنتيني الذي وجد في المدرجات"، وأضافت: "توقف نابولي، ويوفنتوس يرفع الفارق لـ13 نقطة، تعادل مخيب للآمال لنابولي مع تورينو 0-0.. مهاجمو الفريق لا يستطيعون كسر حصن سوبر سيريجو حارس تورينو ومن ثم يضرب إنسيني القائم".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "انتقالات الدوري.. بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ليست مجرد معركة لدوري أبطال أوروبا.. من سافيتش إلى كوادرادو، مرورًا بفيلكس: العديد من المسارات في انتظار مباراة الأربعاء الكبيرة"، وأضافت: "تورينو الحديدي، فريق تورو يعود من سان باولو بشباك نظيفة، وللمباراة الرابعة على التوالي، الآن أوروبا تبتعد بفارق 3 نقاط فقط.. وإنسيني يضرب القائم، بينما سيريجو لعب دورًا حاسمًا".

انهيار ريال مدريد واللقب الملحمي



وسلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على خسارة ريال مدريد ضد جيرونا، أمس الأحد بالليجا، واشتعال المنافسة على اللقب، وحصد برشلونة للقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، على حساب الغريم ريال مدريد.

وعنونت صحيفة "ماركا": "هذا مستحيل"، وأضافت: "ريال مدريد يبتعد عن المنافسة على الليجا، بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني ضد جيرونا".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "الكأس"، وأضافت: "بشكل ملحمي برشلونة يُحقق لقب كأس ملك إسبانيا في كرة السلة في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد ريال مدريد رغم الخطأ التحكيمي الكبير الذي تعرض له"، وتابعت: "أومتيتي حقق رغبته أخيرًا وسيسافر مع الفريق اليوم إلى ليون وفي حوزته التصريح الطبي".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"، كان العنوان: "جيرونا يشعل المنافسة في الليجا"، وأضافت: "انتصار تاريخي لكتيبة المدرب إيزيبيو، تجعل اللقب في يد برشلونة"، وأبرزت الصحيفة، تتويج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكرة السلة، على حساب ريال مدريد.

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "مرة أخرى؟"، وأضافت: "لم يستغل مارسيلينو مدرب فالنسيا هزيمة إشبيلية، وتعادل أمام إسبانيول في الليجا".

القمة تتصدر



فيما تصدرت مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين، وذك في ظل سعي كل من الفريقين لإنقاذ موسمه بعد تضاؤل فرصه في المنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) تصريحات أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد التي وصف فيها مهاجمه أليكسيس سانشيز بزجاجة الصلصة الحارة، وأكد أنه ينتظر توهجه في لقاء اليوم عندما يبدأ أساسيًا، وأشارت إلى أن ثنائي الفريق المصاب مارسيال ولينجارد قد يلحقان بمباراة ليفربول في الدوري نهاية الأسبوع.

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من جهتها.. تساءلت صحيفة (صن) عن التشكيل الذي سيخوض به تشيلسي لقاء الكأس أمام مانشستر يونايتد كي ينقذ موسمه خاصة بعد التراجع الشديد في النتائج، كما تساءلت عن البدائل التي ستخوض اللقاء في صفوف الشياطين الحمر في ظل غياب مارسيال ولينجارد.

بدورها.. نشرت صحيفة (ميرور) حوارًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد كشف فيه السبب وراء عدم مشاهدته مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، التي انتهت بالهزيمة (2 - صفر)، وقال إنه رفض مشاهدة المباراة لأنه على معرفة وثيقة للغاية باللاعبين، مشيرا إلى إمكانية توليه تدريب فريق فرنسي في المستقبل.

ومن جانبها.. تناولت صحيفة (ديلي إكسبريس) تهديد مسئولي تشيلسي للمدير الفني ماوريسيو ساري بضرورة حدوث تطور وتحسن في مستوى الفريق وإلا سيتم الإطاحة به من القيادة الفنية، مشيرة إلى أن الهزيمة من مانشستر يونايتد قد تطيح به.

السؤال K



بينما تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، وجاء على رأسها المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

واهتمت صحيفة "كيكر" الألمانية، بالصدام الناري بين ليفربول، وبايرن ميونخ غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، وألقت الصحيفة، الضوء على المواجهة الثنائية المرتقبة بين المدربين يورجن كلوب، ونيكو كوفاتش، بعنوان "السؤال K"، في إشارة لأول حرف من اسمي المدربين.

كما أبرزت الصحيفة تصريحات الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أكد أن فريقه سيخسر الكثير من النقاط خلال الفترة المقبلة، مما يعني صعوبة الاحتفاظ بلقب البريميرليج.

أما صحيفة "بيلد" خرجت بعنوان "خطة الفيفا.. حكم جديد من أجل البوندسليجا"، دون الكشف عن تفاصيل الخطة التي ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، أما صحيفة "WAZ"، فخرجت بعنوان "حزن داخل شالكه"، وذلك بعد التعادل السلبي مع فرايبورج، السبت الماضي، في إطار البوندسليجا.

بينما جاءت صحيفة "Westfalische Rundschau" بعنوان "دورتموند فافر مطلوب"، في إشارة إلى آمال الجماهير في استعادة المستويات المميزة التي ظهر بها الفريق الألماني في بداية الموسم الحالي.

عبقرية مبابي



من جانبها أجمعت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرياضية على الإشادة بالمهاجم الشاب كيليان مبابي، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه باريس سان جيرمان، على مضيفه سانت إيتيان ( 1 ـ 0)، في ختام الجولة 25 من الدوري المحلي.

وتصدرت صورة مبابي غلاف صحيفة "ليكيب" بعنوان "عبقري"، وأضافت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني: "مبابي يقود بي إس جي لانتصار جديد".

وتابعت صحيفة "لو باريزيان" "باريس مدين بالشكر لمبابي"، من جانبها اكتفت صحيفة "20 دقيقة" بعنوان تقليدي "بي إس جي يهزم الخضر في ختام الجولة 25".

في سياق آخر أبرزت صحيفة "بروفانس" حوارها مع فلوران توفان نجم أولمبيك مارسيليا بعنوان "ليست مجرد طفرة" في إشارة لتحسن نتائج الفريق بتحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري.