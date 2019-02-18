انت الان تتابع يوفنتوس عن ضم محمد صلاح: «هذا سوق خيالي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

تحدث فابيو باراتيسي، مدير المنطقة الرياضية بنادي يوفنتوس، عن موقف ناديه من التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، بجانب بعض النجوم الآخرين أمثال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، اليوم الإثنين: «عملنا لم يكن مزعجًا، ومؤخرًا لم تكن هناك اتصالات مع وكيله إيكاردي.. لقد كانت عملية إعلامية، حول إمكانية أن يُغير إيكاردي الفريق، وعما إذا كان يوفنتوس يحب ضمه، إيكاردي الآن في إنتر ميلان، وهناك أسئلة قد تأتي في أحداث مستقبلية».

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وحول إمكانية ضم محمد صلاح، وكيليان مبابي، صرح باراتيسي: "في الوقت الحالي إنه سوق خيالي.. أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو المقبل، ونحن بالفعل قمنا بتعاقد كبير بعد التوقيع مع رامزي. إنه لاعب خاض 350 مباراة مع أرسنال ومنتخب ويلز. إنها ضربة كبيرة لنا". وتطرق للحديث عن أليجري، مدرب الفريق، قائلاً: