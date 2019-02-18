انت الان تتابع اتحاد الكرة يتبرأ من صفقة بيع نجم بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

أكد وليد العطار، مدير لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية لا دخل لها في أزمة إنبي مع النجم الساحلي بشأن مستحقات عمرو مرعي، والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وقال العطار في تصريحات خاصة، لـ«التحرير» اليوم الإثنين، إن الفريق البترولي اشتكى النجم الساحلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم الحصول على 15% من بيع اللاعب إلى بيراميدز، موضحًا أن الجبلاية لا يمكنها التدخل لأن النجم الساحلي نادٍ تونسي.

وبدأ مرعي مسيرته في نادي شبان بدواي كلاعب في فريق الناشئين، وبعد ذلك انتقل إلى نادي المنصورة ليلعب سنوات طويلة، وينتقل لنادي وادي دجلة لتبدأ شهرته كمهاجم. وبعد عامين في صفوف وادي دجلة انتقل عمرو مرعي إلى نادي الداخلية ليبدأ فترة جديدة تعدّ الأفضل في مسيرته لمدة عامين، وفي 29 مايو 2016 وقع على عقود انتقاله

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