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دييجو سيميوني يستقر على ملامح تشكيله امام يوفينتوس

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استقر دييجو سيميوني المدرب الأرجنتيني  بشكل كبير على التشكيلة الأساسية، التي سيخوض بها لقاء ذهاب ثمن نهائي .

ويتوقع أن يعتمد سيميوني في الهجوم على ألفارو ، على أن يكون دييجو كوستا العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء، في حين ستشهد التشكيلة عودة كوكي ريسوريكسيون وتوماس بارتي وخوانفران توريس.

وبذلك يُتوقع أن يلعب الفريق منذ بداية المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بيان أوبلاك في حراسة المرمى ودييجو جودين وخوسيه ماريا خيمنيز وفليبي لويس وخوانفران في الدفاع، وساؤول نيجيز ورودريجو وكوكي في الوسط، وأنطوان جريزمان وموراتا في الهجوم.

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وسيعود كوكي بعدما تجاوز الإصابة العضلية التي لحقت به في 19 يناير/كانون ثان أمام هويسكا، وأبعدته عن أربع مباريات، لينضم في وسط الملعب إلى جانب ساؤول نيجيز وتوماس بارتي العائد بعد العقوبة، ورودريجو هيرنانديز.

كما سيعود خوانفران توريس للعب أساسيا بدلا من سانتياجو آرياس، في مركز الظهير الأيمن.

وسيضع سيميوني التفاصيل النهائية خلال المران الذي سيجريه غدا، عشية مواجهة يوفي، الأربعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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