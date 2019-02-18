خطة شاملة بشأن استعدادات مصر استضافة كأس الأمم الأفريقية

قام رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية مصطفي مدبولي ، بعقد اجتماعًا تحضيريًا للبطولة التي ستستضيفها مصر الصيف المقبل.

ضم الاجتماع، محمد شاكر، وزير الكهرباء، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

وأصدر رئيس الوزراء، بيانًا بنتائج الاجتماع، لتوضيح القرارات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم مثالي للبطولة.

وقال رئيس الوزراء بحسب البيان، إن تنظيم مصر للبطولة حدث يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأكد أنه من المهم استعادة الحضور الجماهيري الضخم في البطولة، كما أن تنظيم تلك البطولات يجب أن يستغل على جميع المستويات خاصة السياحية والاقتصادية.

برنامج سياحي للوفود

وكلف مدبولي وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير، والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، لاسيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف.

كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى، سواء في مجال الاتصالات، أو شبكة الإنترنت، وكذلك العمل على زيادة سرعة الإنترنت فى محيط ملاعب المباريات.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة، وما يخص إصابات الملاعب، وكذلك الاستعدادات لمواجهة أي مرضى، أو مصابين بوجه عام، وكذلك شدد على ضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف.

ووجَّه بضرورة الاستعداد الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج، وبالعمل على سرعة استخراج التأشيرات للوفود الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

وخلال الاجتماع، استعرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنود الموازنة التقديرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شملت تكلفة وإيرادات البث الإذاعي، وتكلفة تجهيز الاستادات والايرادات المتوقعة منها، فضلا عن الايرادات المتوقعة سواء المباشرة وغير المباشرة.

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كما استعرض وزير الشباب والرياضة الهيكل التنظيمي المقترح للإشراف على تنظيم البطولة، والذي يضم اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة العليا، كما ضم الهيكل التنظيمي اللجنة المنظمة برئاسة هاني أبو ريدة

واستعرض وزير الشباب والرياضة جهود الوزارة للعمل على تأهيل وتطوير الاستادات المصرية قبل استضافة البطولة مثل استاد القاهرة الدولي، واستاد بورسعيد، واستاد السويس، واستاد الأسكندرية، واستاد الإسماعيلية، واستاد السلام،. كما تم استعراض نظام التذاكر المقترح للبطولة.

من جانبه، أشار محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن وزارته قامت بتشكيل فرق عمل وطواريء ستكون جاهزة على مدار البطولة، لافتا إلى أن مسئولي الوزارة قاموا بالتأكد من صلاحية كافة المغذيات، ولوحات التوزيع والمحولات كما تتم أعمال الصيانة اللازمة لها.

زيادة سرعة الإنترنت

ونوّه عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه تم ربط كافة الاستادات بكابلات فايبر لضمان جودة وفاعلية سرعات الانترنت، وأنه لم يتبق سوى إستاد السويس لتجهيزه، لافتا إلى انه يتم التنسيق حاليا ليكون البث التليفزيوني أيضا بكابلات الفايبر.

البث الرقمي

وأشار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات؛ منها "البث الرقمي" الذي من المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية، والملف الثاني هو الإنتاج والنقل، ويتم حاليا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

استعدادات خاصة لهيئة الإسعاف

وفيما يخص الاستعدادات من قبل وزارة الصحة، أشار مسئولو الوزارة إلى أنه تم وضع خطة إسعافية للبطولة، بداية من وصول الفرق والوفود، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن ومركز اتصالات، يقدم الخدمة بـ 3 لغات ،العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون هناك سيارات متخصصة للتعامل مع الحالات الخطرة، كما أن هناك خطة للملاعب بناء على المعايير الدولية التي وضعها الفيفا، وكذا توفير فرق الإسعاف المختلفة، بالإضافة إلى نقطة طبية في كل ملعب مجهزة على أعلى مستوى.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جاهزية الفنادق في المحافظات الخمس لاستقبال الوفود، حيث يوجد العدديد من الفنادق في القاهرة، وفي الأسكندرية يوجد فنادق 5 نجوم و3 نجوم، كما يوجد فندقان جاهزان لاستضافة البطولة في السويس، ويوجد 5 فنادق في الإسماعيلية، كما بوجد فندق 5 نجوم في بورسعيد بالاضافة إلى عدد 6 قرى سياحية.

كما تم استعراض مدى جاهزية الطرق الرئيسية بالمحافظات الخمس، وموقف المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي، والإطفاء والمرور).