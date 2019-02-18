مانويل نوير يكشف خططه لإيقاف الثلاثي الهجومي لليفربول

اعلن حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير عن خططه لإيقاف تقدم فريق ليفربول "القاتل" خلال المباراة التي ستجمعها في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفًا على ليفربول في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرى نوير أن فريقه يجب أن يكون في حالة تأهب إذا كان عليه إيقاف الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وخلال تصريحات نقلتها ذحيفة ذا صن قال نوير: "رأينا كيف يلعب ليفربول ضد المنافسين، لديهم هجمات مضادة سريعة لكننا نعرف كيف نسيطر عليهم".
وأضاف: "علينا أن نزيد عليهم الضغط، ولدينا خطة جيدة ، عندها سنتمكن من السيطرة على دفاعنا والحفاظ على شباكنا".
واختتم: "سأراقب الطريقة التي يتحرك بها المهاجمون، لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا بحاجة للحديث عن يورجن كلوب -مدرب ليفربول- وطريقة لعبه حيث قضى 14 عامًا في الدوري الألماني مع ماينز وبروسيا دورتموند".
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