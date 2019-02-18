صافرة ألمانية تُدير موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اختيار الحكم الألماني فيليكس زفاير، لإدارة المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، الأربعاء المقبل، على استاد واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ولم يسبق للحكم الألماني زفاير (38 عامًا) إدارة أي مباراة لأي من الفريقين.



كما اختار اليويفا، الحكم الإسباني كارلوس دل سيرو جراندي، لإدارة المباراة المرتقبة بين شالكه الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نفس الدور.