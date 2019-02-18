ويعد ماليتولي، 52 عامًا، أحد أساطير الترجي في خط الهجوم خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما يعتبر أبرز اللاعبين الأجانب الذين مروا على النادي في العقود الماضية.
وذكر الترجي، الذي يحيي غدًا الثلاثاء حفلا بمدينة الثقافة بالعاصمة، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن دعوة ماليتولي تأتي تكريمًا لكل اللاعبين الأجانب القدامي الذين عززوا صفوف الأحمر والأصفر عبر التاريخ.ولعب ماليتولي بفريق نكانا الزامبي، قبل انضمامه لصفوف الترجي حيث لعب له بين عامي 1992، و1996، وفاز بلقب الهداف في موسمين متتاليين.
كما ساهم في فوز الفريق بأول ألقابه بدوري أبطال أفريقيا في نسختها القديمة عام 1994، على حساب الزمالك المصري، وحقق معه عدة ألقاب قارية ومحلية في "فترة ذهبية".
وخاض ماليتولي موسما مع نادي الاتفاق السعودي بعد مشواره مع الترجي ثم عاد لفريقه نكانا الزامبي قبل أن ينهي مشواره كلاعب عام 2001 في صفوف نادي إيندوني المحلي ويخوض بعدها تجارب في قطاع التدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يدعو أسطورته الزامبية لاحتفالات المئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.