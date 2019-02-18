كلوب يحدد سر خطورة بايرن ميونخ.. ويقر بصعوبة الحل الاضطراري

شدد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على صعوبة مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وقال كلوب خلال

المؤتمر الصحفي التقديمي

لمباراة بايرن ميونخ: "بالنسبة لحالة لاعبي الفريق، فأنا لا أعرف بنسبة 100% لكن اليوم هو الإثنين ونحن سنلعب الثلاثاء، لذا ستكون معظم الأمور واضحة فيما بعد".

وأضاف: "فينالدوم تدرب ويبدو في حالة جيدة، وشاكيري أيضًا كذلك، لذا سيكون علينا أن نرى، أمام بالنسبة لديان لوفرين، فعلينا الانتظار ومعرفة إذا كانت هناك فرصة لمشاركته أم لا".

وتابع: "إذا لعب فابينيو في مركز قلب الدفاع في حالة غياب لوفرين، فلن تكون مهمة سهلة عليه. نحن نحاول العمل على كيفية الدفاع لأننا نحترم كثيرًا الجودة التي عليها فريق بايرن ميونخ، نحاول تحقيق أفضل النتائج من هذا الموقف".

وحول جدول ليفربول الصعب هذا الأسبوع بمواجهة بايرن ميونخ ثم مانشستر يونايتد بالدوري يوم الأحد المقبل، صرح: "كانت لدينا بضعة أشهر صعبة هذا الموسم، يجب أن نكون مستعدين، لكننا سنركز بنسبة 100% على مباراة الغد".

وأكمل كلوب: "عندما يواجه بايرن ميونخ وضعًا صعبًا فإنه يلعب بمستوى عالٍ بالفعل. بعد 6 سنوات من الهيمنة على الدوري كان واضحًا أن هذا العام سيكون مختلفًا".

واستطرد: "لكي تصبح البطل، تحتاج إلى أن يكون لديك رغبة مقترنة مع جودة، ربما في بداية الموسم لم يكن لديهم ذلك لكنهم الآن أصبحوا أقوى، ويقلبون الأوضاع حاليا ومن وجهة نظري هذا يجعلهم أكثر خطورة.. دعونا نستمتع بمباراة الغد، نحن أيضًا فريق قوي وهذا ما علينا إظهاره".

وحول التشابه بين أهداف الفريقين، صرح يورجن: "لدينا أهداف مختلفة، هم كانوا أبطالا 6 مرات متتالية، وربما نحن حققنا أكثر قليلًا من المتوقع، لكن هناك طريق طويل لنقطعه، نحن نفكر في دوري الأبطال".

وأكد كلوب أن اللعب في ملعبه بالمباراة الأولى ليس ميزة، لكنه ليس مهمًا بالنسبة له، مشددًا على رغبته في إنشاء قاعدة لاستخدامها في مباراة الإياب، من خلال تسجيل الأهداف في الذهاب.

وتطرق مدرب الريدز للحديث عن نجوم البافاري الذين سبق له تدريبهم في بوروسيا دورتموند.

وفي هذا الصدد، صرح: "لقد عملت مع هوميلز وليفاندوفسكي، ثنائي رائع، أنا شاكر له، لأنه بدونه ربما لم تكن مسيرتي هي التي عليها الآن، جميعنا استفاد من بعضنا البعض".

كلوب: "هذا جزء من حياتي وتاريخي، سنحظى دائمًا بالكثير من الاحترام لبعضنا، أنا أعرف الكثير عنهما وأحبهما، لكنني أتمنى عدم تألقهما ليلة الغد".

وعن تفضيله للفوز بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال، وقال: "من الصعب الإجابة على هذا، لكن بالنسبة لجماهير ليفربول فالإجابة هي البريمييرليج، لكن بالوقت الحالي، علينا أن نبذل قصارى جهدنا بالأبطال، حمدًا لله أنه ليس علينا أن نقرر ذلك".

وختم: "جماهيرنا قادرة على دفعنا من 100% غدًا إلى 140%".