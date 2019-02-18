المصارع روسيف يدعو راموس لدخول عالم WWE

تلقى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسبانى، دعوة من المصارع البلغارى روسيف، نجم المصارعة الترفيهية، لدخول عالم المصارعة ليصبح نجماً فى WWE.

وقال المصارع روسيف، الذى يعد من مشاهير مشجعى نادى ريال مدريد الإسبانى فى تصريحات نقلتها شبكة "RT" الإخبارية الروسية، "راموس يمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهله ليكون مصارعا فى المستقبل إذا أراد دخول مجال المصارعة الترفيهية".

وأضاف المصارع البلغارى، "شخصية راموس تجذب الانتباه وكذلك تصرفاته وطريقة ملابسه، جميعها صفات تؤهله ليكون مصارعا محترفا مثاليا فى عالم WWE، راموس لاعب رائع يتواجد فى الوقت والمكان المناسب، يسجل الأهداف الحاسمة فى الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، هو قائد، ورجل قوى".

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وكان سيرجيو راموس حصل على البطاقة الحمراء فى مباراة ريال مدريد وجيرونا التى أقيمت أمس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، والتى انتهت بخسارة الريال بنتيجة 1 – 2.

كما يغيب سيرجيو راموس عن المشاركة فى مباراة الإياب بدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندى بملعب "سانتياجو برنابيو" بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى لقاء الذهاب بملعب "يوهان كرويف أرينا" الذى انتهى بتفوق الريال بنتيجة 2 – 1.

جدير بالذكر أن لقب "المصارع" يطلق على سيرجيو راموس بسبب تدخلاته العنيفة ضد المنافسين، وأبرزها تدخله ضد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، وهى الإصابة التى دفعت اللاعب المصرى لمغادرة أرض الملعب باكياً فى المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3 - 1.