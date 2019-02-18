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الأهلي المصري يستعيد نجومة من جديد

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ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة. 

وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة، على أن ينتظم بشكل طبيعي فيها خلال اليومين المقبلين. 

كما ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعدما شاركوا في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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