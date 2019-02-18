آرسين فينجر على أبواب ريال مدريد وسولاري كلمة السر

فسَّر آرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال، تصريحاته الأخيرة حول رفضه عدة عروض لتدريب ريال مدريد، على مدار مسيرته التدريبية.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات للمدرب الفرنسي خلال حفل توزيع جوائز "Laureus" أشار خلالها لـ3 اعتبارات يضعها قبل اتخاذ قرار تولي تدريب أي فريق.

وقال فينجر: "بالنسبة لي يجب أن يكون للمدرب تأثير على الفريق في 3 مستويات مختلفة، أولاً في مسيرة اللاعبين الذين سيقوم بتدريبهم، وثانيًا في أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه، وثالثًا في هيكل النادي الذي يعمل له".

وتابع: "هذه الأمور مهمة للغاية، ولهذا لم أفكر سابقًا في ترك آرسنال؛ لأننا كنا لا نزال نعمل على بناء الفريق".

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وبشأن تدريب ريال مدريد مستقبلا، واصل: "لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال؛ لأنني لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، وظيفتي هي الحصول على أفضل النتائج من اللاعبين وأتمنى أن يستمر ذلك، ولكن أولا يجب أن أقدم أفضل ما لدي، والآن أرى بأن ذلك أفضل طريقة للتطور".

وأختتم تصريحاته بالحديث عن مباراة يوم الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بدوري الأبطال، وقال: "أرشح يوفنتوس للعبور رغم أن هذا العام خاص لأتلتيكو مدريد، لأن النهائي سيلعب في ملعبهم، بالنسبة لي يوفنتوس هو الفريق الأكثر إقناعا في الأشهر الأولى من الموسم".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فينجر من قبل، بتولي تدريب بايرن ميونخ أو ريال مدريد.