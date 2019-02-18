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تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الاثنين 18 - 2 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة ضد مانشستر يونايتد فى كأس الإتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

تشيلسي x مانشستر يونايتد – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 2      

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

 

هويسكا x أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3      

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

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روما x بولونيا – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4            

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

 

نورنبيرج x بوروسيا دورتموند – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5                  

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

 

مصر المقاصة x وادي دجلة – الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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