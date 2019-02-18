"الاتحاد للطيران" تطلق مبادرة لدعم الرياضيين بالأولمبياد الخاص بأبوظبي

أعلنت "الاتحاد للطيران"، شركة الطيران الوطنية الإماراتية، مبادرة لتشجيع أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد"، على التبرع بأميال "المسافر الدائم" للمساعدة في دعم الرياضيين أصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت الاتحاد، شريك الطيران الرسمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، أن تكلفة تمويل مشاركة لاعب واحد في الألعاب تبلغ نحو 25 ألف درهم، ومن المقرر تخصيص التبرعات من أعضاء برنامج ضيف الاتحاد مباشرة لمساعدة الرياضيين من جميع أنحاء العالم؛ لتحقيق طموحاتهم في المنافسة على الساحة العالمية.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: "تعد شراكتنا المميزة مع الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية عنصراً رئيسياً في برنامجنا العالمي للأنشطة المجتمعية، ونحرص على دعم أصحاب الهمم في تحقيق أحلامهم وإمكانياتهم الحقيقية"، متابعا: "نحن مستمرون في استكشاف طرق جديدة للعب دور أكثر تأثيراً".

وأضاف: "أعرب العديد من ضيوفنا عن اهتمامهم الشديد بإتاحة الفرصة لهم لإحداث فارق، إذ يسمح لهم برنامج التبرعات بفعل ذلك، ونحن نتقدم لهم بالشكر على كرمهم هذا".

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وكجزء من مساهمة الشركة، تتبرع الاتحاد للطيران تلقائياً بنحو 500 ميل إلى الأولمبياد الخاص، بالإنابة عن الضيوف، لكل تسجيل جديد في برنامج "ضيف الاتحاد" عبر الموقع الإلكتروني، بداية من الآن وحتى 21 مارس/آذار المقبل، وسوف تضاف 500 ميل إضافية إلى الأعضاء الجدد بمجرد حجز تذاكرهم الأولى مع الشركة.

ويمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الحاليين الراغبين في التبرع زيارة الموقع الإلكتروني من أجل التبرع بالأميال، ودعم الرياضيين داخل وخارج الميدان في الإقامة والانتقالات والفعاليات الخاصة والخدمات المخصصة خلال الألعاب العالمية.

ونظراً لانعقاد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، فمن المتوقع أن تجذب نسخة هذا العام ما يصل إلى 500 ألف متفرج، وسوف تمثل أكبر حدث عالمي على الإطلاق يقام في أبوظبي.