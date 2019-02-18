مورنيو :لا أتابع مانشستر يونايتد كثيرًا.. وقد أعمل في فرنسا

صرح جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأنه لا يشاهد مباريات الفريق في الوقت الحالي لأنه يعرف الأندية الانجليزية بشكل جيد، وأوضح أنه لا يمانع العمل في فرنسا خلال الوقت المقبل.

وقال مورينيو في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "لم أشاهد المباراة (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال)، أشاهد مانشستر يونايتد من وقت لأخر، لكني أفضل مشاهدة بطولات أخرى، لأنني أعرف كافة لاعبي الدوري الانجليزي."

وقام بالرد على سؤال عما إذا كان يحب العمل في فرنسا يومًا ما: "يمكن أن أتصور نفسي كمدير فني في الدوري الفرنسي."

وأكمل: "أنا رجل عمل في 4 بلدان مختلفة، أنا أحب أن أتعرف على ثقافات مختلفة، والعمل في بطولة جديدة سيكون خبرة رائعة."

رحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام ليفربول في الدوري الانجليزي، وأتى من بعده أوله جونر سولشاير كمدرب مؤقت لنهاية الموسم.