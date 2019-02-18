روما يسعى لحماية نجمه اليوناني مانولاس من مغريات عمالقة أوروبا

أشارت تقارير صحفي إيطالية، أن إدارة نادي روما تخطط لتحصين المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، الذي تتطلع أندية كبرى للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، فإن روما وضع خطة للحفاظ على مانولاس، بعد أن تردد أن أندية مانشستر يونايتد، ويوفنتوس، وتشيلسي، وبايرن ميونخ تسعى للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة، أن روما سيعرض على مانولاس، البالغ من العمر 27 عامًا، عقدًا محسنًا، بحيث يرفع راتبه السنوي من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو.

وكما ذكرت ”كوريري ديللو سبورت“، إلى أن روما يخطط لرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مانولاس من 36 مليون يورو، إلى حوالي 50 مليون يورو، وسيحاول إزالة هذا الشرط إن أمكن.

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وانضم مانولاس إلى روما العام 2014، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو.

وشارك مانولاس في 26 مباراة مع روما، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا، علمًا أنه يملك 197 مباراة مع روما، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.