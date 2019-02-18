دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.. فريق شارك بـ 7 لاعبين يخسر 20-0

فاز فريق كونيو أمام ضيفه برو بياتشينزا بنتيجة 20-0، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بالمجموعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وشارك برو بياتشينزا في المواجهة بسبعة لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى المسموح المشاركة به خلال المواجهات الرسمية، حيث يعاني النادي من أزمة مالية طاحنة تسببت في انسحابه خلال الجولات الثلاث الأخيرة ،وفعل ذلك بعد تغيبه عن آخر 3 مباريات وتم خصم 8 نقاط منه، السبب انسحاب اللاعبين والفريق الفني لمشاكل النادي المالية وعدم دفعه أجورلهم 7 شهور.

وأصبح برو بياتشينزا مضطرًا لخوض مواجهة الجولة الحالية، حيث يعني غيابه عن المواجهة الرابعة إقصاءه من البطولة، وهو ما دفعه لخوض المباراة بسبعة من لاعبي الناشئين والشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و19 عامًا.

ويحتل برو بياتشينزا المركز العشرين "الأخير" في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وهو المركز المؤدي مباشرة للهبوط إلى دوري الدرجة الرابعة.