إسدال الستار على بطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالشارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس بطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019 التي استضافتها الشارقة من 11 حتى 16 فبراير الحالي، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي صقر القاسمي، ورئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر رودي فان دن أبيلي.

وأسهمت البطولة في تعزيز مهارات 555 لاعبا ولاعبة من 50 دولة.

وحصدت الإمارات 71 ميدالية ملونة، بينها 22 ميدالية ذهبية، ومنحت العديد منهم فرصة التأهل إلى بطولة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وتقدم رودي فان دن أبيلي بالشكر لإمارة الشارقة على استضافتها المتميزة للبطولة، كما شكر حكام الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، على جهوده الكبيرة والملموسة على صعيد رعاية الرياضيين ذوي الإعاقات، وتوجيهاته ودعمه الذي كان له الأثر الكبير على استضافة هذا الحدث الرياضي المتميز.

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وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر بالشكر لرئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سلطان القاسمي لجهوده ودعمه الحثيث ومتابعته المتواصلة، لافتا إلى أن إمارة الشارقة قدمت على مدى 6 أيام تظاهرة رياضية، بمشاركة دولية واسعة وصلت إلى 50 دولة يمثلها 555 لاعبا ولاعبة.

وهنأ أبيلي اللاعبين واللاعبات على أدائهم المتميز، وعلى الإنجازات التي حققوها، مؤكدا أن البطولة كانت ثرية وقوية في منافساتها التي كشفت عن عديد من المواهب والأبطال، كما أشاد بالافتتاح الذي قدمته إمارة الشارقة للحدث الذي وصفه بالأكثر من رائع.

وتفضل الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه سعادة طارق سلطان بن خادم في ختام الحفل بتكريم رؤساء الوفود المشاركة، والرعاة الداعمين الذين أسهمت جهودهم في إثراء هذا الحدث الرياضي.

وثمن رئيس مجلس الشارقة الرياضي جهود المؤسسات المشاركة والراعية إلى جانب المتطوعين، كما تقدم بالتهنئة والمباركة لأبناء الإمارات الذين شاركوا في البطولة ونجحوا في رفع اسم وعلم دولة الإمارات عاليا بهذا المحفل الدولي، وحصد الميداليات، حيث كانوا خير سفراء لها في هذا الحدث العالمي، متمنيا لهم التوفيق في البطولات المقبلة.

يذكر أن مملكة تايلند تسلمت رسميا خلال ختام الحفل علم استضافة البطولة لعام 2021، لتكون بذلك الوجهة الجديدة للأبطال العالميين من ذوي الإعاقات الحركية والبتر من مختلف أنحاء العالم.