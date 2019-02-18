الارشيف / اخبار الرياضه

حمدي فتحي أساسيًا أمام الداخلية والفحص يحسم مصير الشناوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم حمدي فتحي أساسيًا أمام الداخلية والفحص يحسم مصير الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى الدفع بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

 

فيما يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لإختبار طبي قبل انطلاق مران فريقه عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وسيحدد الفحص الطبي موقف الشناوي من الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية.

Advertisements

 

وكان الشناوي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، ليفضل لاسارتي الدفع بإكرامي بديلا له.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدي فتحي أساسيًا أمام الداخلية والفحص يحسم مصير الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا