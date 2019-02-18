شكرا لقرائتكم نقل الكاتب الصحفي خالد توحيد للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض خالد توحيد رئيس قناة الأهلى لوعكة صحية أثناء مباشرة عمله بمقر النادى الأهلى . وتم نقل الكاتب الصحفي الشهير ورئيس تحرير مجلة الأهرام السابق إلى أحدى المستشفيات القريبة من النادي الأهلي.

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