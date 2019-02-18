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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو المقبلة في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بترو اتليتكو الانجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية في التاسعة من مساء الأحد المقبل.
وكان الزمالك خسر أولى مباريات دور المجموعات أمام جورماهيا الكيني قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي.
ترتيب مجموعة الزمالك
ويحتل نصر حسين داي الجزائري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالصدارة ويأتي بعده جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة.
ويتبقى للزمالك مواجهتين مع بترو أتليتكو داخل الأرض وخارجها، ومباراة مع جورماهيا في مصر، ومباراة أخيرة مع نصر حسين داي في الجزائر.
السفر بطائرة خاصة
عقب مباراة الذهاب في القاهرة الزمالك سيسافر إلى أنجولا بطائرة خاصة لتفادي الإرهاق وخصوصا مع جدول المباريات المزدحم للفريق في تلك الفترة.
عقب مواجهة بترو أتليتكو في الـ 24 من شهر فبراير، سيلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر في الـ 27 من نفس الشهر.
موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في أنجولا
ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موعد سفر لأنجولا، إما يوم 28 فبراير أو الأول من مارس لمواجهة بترو أتليتكو.
مواجهة الزمالك ضد بترو أتليتكو في أنجولا ستكون في الثالث من مارس، ومن هنا سيتطير الفارس الأبيض بطائرة خاصة.
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