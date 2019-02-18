شكرا لقرائتكم ارتباك فى حسابات الداخلية قبل مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك اسلام جابر صانع ألعاب نادي الداخلية، الحسابات الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، بسبب وجود شكوك حول مشاركة اللاعب أمام الأهلي في المباراة التي يستضيفها استاد السلام بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري العام .

كان إسلام جابر تعرض للإصابة في عضلات البطن في تدريبات الفريق، وأكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية أن الشكوك تدور أيضاً حول مشاركة مصطفى كالوشا لاعب الفريق، والذي كان قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز.

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يذكر أن إيمانويل ايجيبتور لاعب فريق الداخلية قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته بتمرين الفريق، ليتأكد غيابه عن المباراة المرتقبة .

وكان فريق الداخلية قد فاز بسباعية نظيفة في الودية التي خاضها الفريق أمام النصر القاهري، في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي، ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات.

ويطمع علاء عبد العال في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام القلعة الحمراء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة في ظل الاستفاقة المحلية التي يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذي انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز في 6 مباريات متتالية، وذلك من أجل تخطي الموقف الصعب في ترتيب جدول الدوري، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير في جدول المسابقة، والذي يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.