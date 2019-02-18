شكرا لقرائتكم على طريقة إبراهيم حسن..إيقاف مدير الكرة بالإتحاد السعودى 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاثنين، إيقاف أسامة المولد مدير الكرة في فريق الاتحاد لمدة 8 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين ناديا الرائد والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي، تضمن قيام أسامة المولد بالاعتداء على مدرب الرائد بيسنك هاسي خلال طريقهم إلى غرفة الملابس.

وتعادل الرائد مع الاتحاد بهدف لكل منهما، حيث يحتل الرائد الذي يضم المدافع المصري محمد عطوة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

يذكر أن عقوبة الإيقاف لهذا العدد الكبير من المباريات قد تعرض لها عدد من اللاعبين والمدربين في الدوري المصري، منهم إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالمصري البورسعيدي بسبب سبه للحكم الرابع ومحاولة الاعتداء عليه خلال مباراة الفريق البورسعيدي أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم.