الزمالك يطير للسويس غدًا

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض المران الأخير للفريق غدا على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة 23 من الدوري الممتاز .
ومن المنتظر أن يغادر الفريق عقب المران غدا للسويس للدخول في معسكر هناك استعدادا للمباراة .
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