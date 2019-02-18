شكرا لقرائتكم أوساكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظت النجمة اليابانية نعومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين والتي شهدت عودة النجمة الأميركية سيرينا وليامز إلى المراكز العشرة الأولى من جديد.

وتحتل أوساكا المركز الأول برصيد 6970 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب التي صعدت إلى المركز الثاني برصيد 5537 نقطة.

وتراجعت التشيكية بترا كفيتوفا مركزين لتحتل المركز الرابع بينما صعدت سيرينا ولياز ، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، من المركز الحادي عشر إلى العاشر على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي التي تراجعت إلى المركز الرابع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة يوم الاثنين 18 فبراير 2019.