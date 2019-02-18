الارشيف / اخبار الرياضه

عامر ومهدي يزوران دويدار بعد جراحة وتر اكيليس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر ومهدي يزوران دويدار بعد جراحة وتر اكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق على زيارة احمد دويدار مدافع الفريق في المستشفى، بعد اجرائه جراحة وتر اكيليس للشد من ازره ومطالبته بسرعة استرداد مستواه الفني والبدني. 

 

وأكد عامر ومهدي لدويدار عدم تخلي الانتاج الحربي عن جهوده وإصرارهم على الوقوف بجواره لحين الخروج من هذه المحنة .

Advertisements

 

 

وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عامر ومهدي يزوران دويدار بعد جراحة وتر اكيليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا