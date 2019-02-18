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أحمد مدبولى يحصل على وعد من جروس بالمشاركة مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك على وعد من السويسري جروس المدير الفني للفريق بمنحه فرصة  المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته في المباريات خلال الموسم الحالي.

 

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وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس رفض رحيل اللاعب في يناير الماضي في ظل تلقيه عروض عديدة من أندية محلية بخلاف أندية عربية.

 

وكان مدبولي قد تواجد علي مقاعد بدلاء الزمالك في المواجهة الأخيرة أمام إنبي في الجولة الثانية والعشرين بالدوي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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