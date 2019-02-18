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مصر تطلب تنظيم البطولة العربية للجودو بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طلب اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين استضافة البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها نهاية العام الجارى .

 

وناقش رئيس الاتحاد مع نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى فرصة مصر لاستضافة البطولة ، فى أحد المدن الساحلية.

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من جانبه أكد مطيع فخر الدين أنه سيغادر غدا الثلاثاء إلى مدينة مراكش المغربية لحضور اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد العربى الذى يعقد يوم 22 فبراير الجارى على هامش فعاليات البطولة العربية للأندية التى تقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 الجارى بمدينة مراكش، وأهم ما سيتم مناقشته فى الإجتماع ما حدث فى مؤتمر الإتحادات الذى عقد منذ شهرين ، والبطولات التى سوف ينظمها ويشرف عليها الإتحاد العربى خلال موسم 2019 / 2020 .

 

وأضاف رئيس الاتحاد أنه ناقش مع شاهر استضافة البطولة العربية المقبلة للمنتخبات فى أحد المدن الساحلية ، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى ،  وتم الاتفاق على ذلك ، على أن يتم عرض طلب مصر فى إجتماع المكتب التنفيذى للموافقة علية بشكل رسمى . 

 

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