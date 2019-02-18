يوفنتوس يثير الجدل بشأن "صلاح".. ورد حاسم من ليفربول

كتب: ضياء السقا

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي جدلا كبيرا بشأن رغبته في التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يستبعد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إمكانية التفاوض مع ليفربول بشأن انتقال صلاح، قائلا :"ما يحدث في سوق الانتقالات العالمية بالوقت الحالي يفوق الخيال، أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو المقبل".

رد حاسم من ليفربول

من جانبها، كشف صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إدارة الريدز لن تفرط في نجمها الأول "صلاح"، الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤول بالنادي الإنجليزي، أكد خلالها أن ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين، وأن ملعب آنفيلد "معقل الريدز" أصبح الوجهة الأخيرة للاعبين وليس نقطة انطلاق إلى أندية أخرى.

أرباح ليفربول لن تجعله يفرط في صلاح

وفي سياق متصل، أكدت تقارير بريطانية صعوبة تفريط إدارة ليفربول، في صلاح، على غرار ما حدث مع لويس سواريز في 2014، وفيليب كوتينيو في 2018، عندما رحلا عن الفريق وانتقلا إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة ليفربول لم تعد تبحث عن بيع نجومها بأعلى مقابل مادي، لأنها دخلت عصرا ماليا جديدا، بعد وصول الأرباح السنوية للنادي لـ 125 مليون جنيه استرليني، وبالتالي فإن أي مبلغ مهما كان حجمه يقدم لإغراء الريدز لبيع نجمهم المصري سيتم رفضه.

إغراءات يوفنتوس لصلاح

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، المقربة من يوفنتوس، قد أعلنت أن إدارة السيدة العجوز، ستعرض على ليفربول الحصول على خدمات صلاح، مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة إلى 50 مليون يورو.

أما صحيفة جارديان البريطاينة، فقالت إن إدارة اليوفي في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا لديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

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رونالدو يرحب بصلاح

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

صلاح هدف كبار أوروبا

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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