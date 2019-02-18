قبل مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ.. نوير يكشف خططه لإيقاف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشف اللاعب الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ عن خططه لإيقاف تقدم فريق ليفربول "القاتل" خلال المباراة التي ستجمعها في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفًا على ليفربول في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرى نوير أن فريقه يجب أن يكون في حالة تأهب إذا كان عليه إيقاف الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وخلال تصريحات نقلتها ذحيفة ذا صن قال نوير: "رأينا كيف يلعب ليفربول ضد المنافسين، لديهم هجمات مضادة سريعة لكننا نعرف كيف نسيطر عليهم".
وتابع: "علينا أن نزيد عليهم الضغط، ولدينا خطة جيدة ، عندها سنتمكن من السيطرة على دفاعنا والحفاظ على شباكنا".
وواصل: "سأراقب الطريقة التي يتحرك بها المهاجمون، لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا بحاجة للحديث عن يورجن كلوب -مدرب ليفربول- وطريقة لعبه حيث قضى 14 عامًا في الدوري الألماني مع ماينز وبروسيا دورتموند".
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